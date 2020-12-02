الصفحة الاقتصادية

سومو : سعر البرميل النفط المصدر للاردن بلغ 26 دولار


اعلنت شركة تسويق النفط العراقية " سومو" الاربعاء ان سعر البرميل النفط المصدر للاردن بلغ 26 دولار في تشرين الثاني.

وقالت سومو في جدول لها ان "سعر البرميل النفط المصدر للاردن لشهر تشرين الثاني بلغ 26.664 دولار، وهو اعلى بدولارين عن سعر شهر تشرين الاول الذي سجل 24.154 دولار للبرميل".

واضافت ان "كمية الصادرات النفطية للاردن بلغت 252 الف و763 برميل وبمعدل 850 برميل يوميا، وبايرادات بلغت 6 ملايين و739 الف دولار"، مشيرة الى ان "هذه الكميات انخفضت عن ما كانت عليه في شهر تشرين الاول الماضي التي بلغت فيها الكمية المصدرة من النفط 263 الف و58 برميل".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار و حزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام باسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

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