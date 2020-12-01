المالية النيابية تشدد على ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة، فيما دعت إلى تحويله لوزارة المالية.

وقال عضو اللجنة، أحمد الصفار، بحسب الوكالة الرسمية، إن "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق"، مضيفاً أن "معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولانعلم المبالغ المباعة من الدولار".

وشدد الصفار، على "ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية".

ولفت، إلى أنه "في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات