ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن احباط دخول 18 طن من شحنة دجاج مستورد الى اسواق بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث ان “فرق الرقابة الصحية نجحت من ضبط شحنة دجاج مستورد غير صالحة للاستهلاك البشري كانت في طريقها الى اسواق بعقوب مؤكدا بان الشحنة والتي تبلغ 18 طن تعد الاكبر من نوعها خلال 2020”.

واضاف، ان “الشحنة تم التعامل معها وفق الاطار القانوني من ناحية اتلافها وفق محضر رسمي واتخاذ كافة اجراءات القانونية بحق من حاول تسويقها مؤكدا بان فرق الرقابة نجحت في ضبط عشرات الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة خلال الاشهر الماضية”،