الصفحة الاقتصادية

ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020


اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن احباط دخول 18 طن من شحنة دجاج مستورد الى اسواق بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث ان “فرق الرقابة الصحية نجحت من ضبط شحنة دجاج مستورد غير صالحة للاستهلاك البشري كانت في طريقها الى اسواق بعقوب مؤكدا بان الشحنة والتي تبلغ 18 طن تعد الاكبر من نوعها خلال 2020”.

واضاف، ان “الشحنة تم التعامل معها وفق الاطار القانوني من ناحية اتلافها وفق محضر رسمي واتخاذ كافة اجراءات القانونية بحق من حاول تسويقها مؤكدا بان فرق الرقابة نجحت في ضبط عشرات الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة خلال الاشهر الماضية”،

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تشدد على ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة
ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020
النفط يهبط مع إرجاء أوبك+ محادثاتها وتخوف من زيادة المعروض
النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة للشهر الماضي
الموازنة بين سلطتين..!
تراجع أصول السعودية الأجنبية في أكتوبر
رئيس "روس نفط" يكشف عن عوامل ستؤثر على أسعار النفط
مساعي برلمانية لمنع تسديد اي مبالغ مالية لكردستان في موازنة 2021
وزير النفط يتوقع ارتفاع أسعار البترول مطلع العام المقبل
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك