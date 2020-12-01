الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة للشهر الماضي


اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، ان صادرات العراق لشهر تشرين الثاني بلغت اكثر من 81 مليون برميل وبايرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت ، 81 مليونا 262 الفا و 376 برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة 3 مليار و394 مليونا و 988 الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة 78 مليون و190 الف و 444 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليونا و 819 الفا و 169 برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت 252 الف و763 برميل" .

واشارت الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2 مليون و 709 الف برميل"، مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا ".

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