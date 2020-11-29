مساعي برلمانية لمنع تسديد اي مبالغ مالية لكردستان في موازنة 2021

أعلن رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، الأحد، السعي الى وضع فقرات في قانون الموازنة العامة لعام 2021 تلزم كردستان بتسديد واردات النفط.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن “حكومة الإقليم هي جزء من الحكومة الاتحادية وعليها الالتزام بالقوانين كافة وواحد من هذه القوانين هو قانون الموازنة العامة”.

وأضاف أن “الحكومة الحالية والتي سبقتها حاولت كسب ود الإقليم بإرسال الأموال اليها”، مبينا أن “تطبيق القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء محافظة عن أخرى”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب يسعى إلى وضع فقرات ملزمة للحكومة بعدم تسديد أي مبالغ مالية لكردستان مالم تسلم واردات النفط كي تكون عدالة لجميع المحافظات العراقية”.