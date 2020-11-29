وزير النفط يتوقع ارتفاع أسعار البترول مطلع العام المقبل

توقعَ وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية مطلع العام المقبل (2021)، مشددا على ان العراق لم يطلب من اوبك الاستثناء من قرار تقليص الانتاج، وفيما اكد مساعي الوزارة لإبرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل.

ونقلت "صحيفة الصباح" (شبه الرسمية) عن عبد الجبار قوله، إن "اتفاق خفض الانتاج الذي أقر من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية”، مبينا ان "نتائج الاتفاق كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية".

وأضاف ان "حرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار الى مستويات معينة"، لافتا الى ان "العراق لم يطلب من اوبك استثناءه من خفض الانتاج خشية حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالاسواق العالمية".

وتوقع عبد الجبار أن "يلامس سعر البرميل 50 دولارا مطلع العام 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا"، مؤكدا "سعي العراق لابرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية".