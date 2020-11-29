الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية


ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، فيما استقرت في الاسواق المحلية اليوم الاحد (29 تشرين الثاني 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 125.500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، في حين سجلت الاسعار ليوم امس السبت 125.300 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت حيث كان

سعر البيع: 126.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 125.000 دينار لكل 100 دولار

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