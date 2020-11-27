الصفحة الاقتصادية

المانيا تستدين 180 مليار يورو في عام بسبب فايروس كورونا


ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.

وأُقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179,8 مليار يورو في عام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وستسدين ألمانيا حوالي 84 مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في سبتمبر، قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وفرضت ألمانيا مطلع نوفمبر قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، مما يلقي بثقله على الاقتصاد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، تمديد هذه الإجراءات حتى يناير، إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا.

ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.

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