نائب يكشف عن نسبة الايرادات غير النفطية التي لاتدخل خزينة الدولة

اكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الجمعة، أن 80% من الايرادات غير النفطية لاتدخل خزينة الدولة العراقية.

وقال الكروي، ان”وضع العراق المالي والاقتصادي بشكل عام صعب جدا والازمة الراهنة ربما تكون بداية وضع قاس جدا في المستقبل القريب لانه هناك اخطاء متراكمة مستمرة منذ سنوات طويلة دون اي حلول وعدم الشعور بالتغيرات الحاصلة في العراق من خلال تنوع مصادر الطاقة واعتماد بدائل اخرى”.

واضاف الكروي، ان” مستوى الفساد في البلاد هائل ومرعب في ذات الوقت لافتا الى ان كل التقارير الرسمية تشير الى ان 80% من الايرادات غير النفطية لاتدخل خزينة الدولة العراقية بسبب فساد او فوضى او عدم تنظيم ملف الايرادات لافتا الى ان النفط لن يبقى الى ما نهاية مصدر الطاقة الاساسي في العالم في ظل انخفاض اسعاره بشكل متكرر”.

واشار الكروي الى ان” اقتصاد العراق بحاجة ماسة الى قرارات جريئة تكون بداية الانقاذ لتفادي وضع ماساوي قد تكون البعيدة حينها بعيدة المنال”