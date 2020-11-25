النائب الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد سعر حقيقي للدينار العراقي

طالب النائب محمد صاحب الدراجي البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي بعيدا عن الأسعار المطروحة في مزاد العملة.

وقال الدراجي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، ” على البنك المركزي اعتماد سعرحقيقي للدينار بعيدا عن خروقات نافذة بيع العملة سيئة الصيت”.

كمات دعا الى “كشف الفواتير والاعتمادات المستندية التي تقدمها المصارف مقابل تحويل العملة الصعبة للخارج وتدقيق مصداقيتها”.

وأكد الدراجي أن عدم قيام البنك بذلك فأنه “يعتبر شريك في الجريمة وسنضطر للجوء للطرق القانونية لمعالجة ذلك الخلل”.

وتواجه نافذة بيع العملة في البنك المركزي انتقادات عديدة فيما ذكرت تسريبات ان عدد من المصارف تستحوذ على المبالغ التي يتم تداولها في مزاد العملة لغرض زيادة ارباحها.