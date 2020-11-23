الصفحة الاقتصادية

الصين تزيح الولايات المتحدة من صدارة سوق تكرير النفط العالمية


توقع تقرير لوكالة "بلومبرغ"، استند لوكالة الطاقة العالمية، أن تزيح الصين الولايات المتحدة من صدارة سوق تكرير النفط العالمية، وذلك مع افتتاح محطات تكرير جديدة.

وكدليل على ذلك أشارت الوكالة إلى أن مصافي تابعة لشركات مثل "رويال دويتشه" و "شيل" تغلق في ولاية لويزيانا الأمريكية، فيما تعتزم الصين إطلاق 4 محطات تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

وللمقارنة فإن الطاقة الإنتاجية للمحطات الأربع (1.2 مليون برميل يوميا) تعادل قدرة تكرير النفط في بريطانيا. 

وتراجع الطلب العالمي على الوقود في العالم بسبب وباء فيروس كورونا ما أثر على إنتاج النفط وتكريره، الذي انخفض بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، أكثر من نصف هذا الانخفاض جاء على المصانع الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الطلب على النفط والبلاستيك في الصين ودول آسيوية أخرى على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تواجه المنطقتان أزمة اقتصاد عميقة.

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