الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: تأخر ارسال الموازنة للبرلمان سيتسبب بتأخير رواتب الموظفين


حذرت اللجنة المالية النيابية، من تداعيات تأخر ارسال موازنة 2021 خلال الشهر الحالي، مشيرة الى ان ذلك سيتسبب بتأخير رواتب كانون الثاني.

وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله في تصريح نقلته صحيفة الصباح "شبه الرسمية" إن "الحكومة متلكئة حتى الان في ارسال مسودة قانون موازنة2021 ما يتسبب في تداعيات اقتصادية على العراق"،

مشيرا الى أن "تأخير ارسال الموازنة سيخلق ازمة في سداد رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني والاشهر المقبلة".

وأشار عبد الله الى ان االموازنة يجب ان تتضمن حلولا اقتصادية عاجلة لازمة الرواتب فضلا عن اتفاقية اقليم كردستان وايجاد مصادر تمويل غير نفطية".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن أن موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات.

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