وزير الزراعة: الشركات السعودية اعتذرت عن الاستثمار في العراق

كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد، عن "اعتذار" الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق، فيما أشار إلى أن ثلاث دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، عن الخفاجي قوله، إن "شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة 10- 50 ألف دونم في محافظات المثنى والأنبار والنجف إلا أن وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع".

من جانب آخر، أكد الخفاجي أنه "سيتم توزيع ترليون و800 مليون دينار خلال سبعة أيام لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوّقي محصولي الحنطة والشلب في قانون تمويل العجز، وهي تمثل كامل المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين، وقد خصصت ضمن قانون تمويل العجز المالي الذي أقره البرلمان بعد تسديد 800 مليار دينار كدفعة أولى".

وأضاف، أن "الوزارة ستسدد مستحقات المزارعين لمحصول الشعير من خلال ايرادات بيع وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية خلال هذا الأسبوع وبمقدار 700 الف طن"،

مشيراً إلى أن "إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعاراً أعلى من غيرها".