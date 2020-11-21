الصفحة الاقتصادية

اتهام ادارة ترامب بتهديد المصارف لاجبارها على تمويل التنقيب عن النفط في القطب الشمالي


كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ، السبت، ان ادارة ترامب متهمة بتهديد المصارف الامريكية الكبرى لاجبارها على تمويل التنقيب عن الوقود الاحفوري في القطب الشمالي .

وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه ” ونتيجة للضغط الشعبي ونشاط المساهمين قررت خمس من ادارات اكبر المصارف الامريكية انها لاتريد تمويل التنقيب عن الوقود الأحفوري في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية في ألاسكا ، لكن هذا لا يمنع إدارة ترامب مما وصفه النقاد بالتسلط على المصارف في تمويل استخراج النفط والغاز”.

وقال بن كروشنغ من حملة نادي سييرا لحماية البيئة إن ” ذلك التهديد بقعقعة السيوف من قبل ادارة ترامب في ايامها الاخيرة لن يمنع من ادراك حقيقة ان التنقيب في القطب الشمالي هو استثمار محفوف بالمخاطر وستحاول اي مؤسسة مالية ذكية الابتعاد عنه “.

واضاف التقرير أن ”  مكتب المراقب المالي اقترح قاعدة جديدة من شأنها أن تمنع المؤسسات المالية من رفض إقراض فئات كاملة من الشركات المشروعة اذا ارادت ذلك ، حيث ان القاعدة او القانون الجديد من شأنه ان يسمح للبنوك ليس فقط بالامتناع  عن اقراض عمليات التنقيب عن الوقود الاحفوري فحسب بل ايضا القطاعات الأخرى المثيرة للجدل مثل السجون الخاصة و الشركات المصنعة للاسلحة النارية”.

وقال القائم باعمال المراقب المالي بريان بروكس ” نحن بحاجة للتوقف عن استخدام  البنوك كأداة سياسية ، إنها تخلق اضطرابات اقتصادية حقيقية”.

ويقول النقاد إن “هذا الإجراء من قبل ادارة ترامب  يهدف إلى إجبار البنوك على تمويل عمليات التنقيب المدمرة في محمية الحياة البرية الوطنية البكر في القطب الشمالي ، والتي تضم سكان غويتش الأصليين ومئات الأنواع من الحياة الحيوانية “.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتهام ادارة ترامب بتهديد المصارف لاجبارها على تمويل التنقيب عن النفط في القطب الشمالي
توجهات حكومية للاقتراض الخارجي والداخلي لسد عجز موازنة 2021
المالية النيابية: ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية
بالأرقام و التفاصيل.. عبطان يؤكد وجود الأموال الكافية لسد رواتب الموظفين
هل يمكن للحكومة الاقتراض من المواطنين؟!
العلاج بالصدمة سيقضي على اقتصاد «كردستان العراق» بدلاً من أن يعالجه
إستثمار السعودية في العراق، معطيات تخالف الواقع
سوريا والعراق يوقعان على اتفاقية تعاون في مجال النقل السككي
اصلاحات عملية تحاكي تطبيقات الورقة البيضاء الحكومية
فسخ العقد قد يؤدي للانقلاب..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك