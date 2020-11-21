الصفحة الاقتصادية

توجهات حكومية للاقتراض الخارجي والداخلي لسد عجز موازنة 2021


توقع مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، توجه الحكومة للاقتراض الخارجي والداخلي لتامين العجز في موازنة 2021.

وقال صالح في تصريح صحفي ان “هناك عجز في موازنة 2021 وهناك خطوات حكومية لتامين العجز في الموازنة كون الموازنة التشغيلية تشكل 80% منها”.

واضاف انه “من المتوقع ان تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي عن طريق المساعدات الدولية والقروض الميسرة والاقتراض الداخلي من خلال الاقتراض مدخرات الجمهور”.

واوضح ان “الازمة الاقتصادية هي ازمة عالمية ولابد من اتباع جميع الخطوات الاصلاحية لسد العجز وتامين رواتب الموظفين وغيرها”.

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توجهات حكومية للاقتراض الخارجي والداخلي لسد عجز موازنة 2021
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