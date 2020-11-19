سوريا والعراق يوقعان على اتفاقية تعاون في مجال النقل السككي

زار وفد عراقي، يوم الخميس، دمشق، والتقى وزير النقل السوري زهير خزيم، لبحث تفعيل التعاون في قطاع النقل السككي بين سوريا والعراق

وذكرت وزارة النقل عبر صفحتها على الفيسبوك ان وزير النقل اجتمع مع وفد من وزارة النقل العراقي، وتم مناقشة سبل مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وخلال الاجتماع، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الخطوط الحديدية السورية ، وسكك حديد العراق.

ونصت على التعاون المشترك في مجال "الأدوات المحركة والمتحركة" و"إنشاء السكك الحديدية" ، و"تبادل الأبحاث والدراسات" ، و"تدريب الكوادر الفنية سككياً "، و"الزيارات العلمية والمؤتمرات" و"نقل التقنية السككية ومدى الآمان والشروط والمعايير الدولية في سكك حديد البلدين".