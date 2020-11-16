الصفحة الاقتصادية

لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال


بعد دقائق من إعلان شركة “موديرنا”، الاثنين، عن تطوير لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على أسعار النفط والذهب والأسواق.

وعلى الفور، قفزت أسعار النفط 3 بالمئة لتصبح 44 دولارا للبرميل الواحد فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر “داو جونز” الأميركي فوق مستويات 30 ألف نقطة.

وأعلنت الشركة الأميركية أن لقاحها التجريبي ضد “كوفيد 19″ أظهر فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”موديرنا” ستيفان بانسيل: “أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد 19، بما في ذلك المرض الشديد”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كشف قيمة ديون شركات الهواتف المحمولة.. "إما تسدد أو تغادر"
لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
المصارف الخاصة..مرتع الفساد والافلاس !!
النائب ثامر ذيبان يكشف عن عقارات ومزارع وفنادق للعراق مختفية في اوربا
خبير اقتصادي: طريقان أمام العراق لسد عجز موازنة 2021
الديون بلغت 160 مليار دولار.. المالية النيابية: الحكومة صرفت الاقتراض خارج القانون
مركز مراقبة الانترنت يدعو لطرد ايرثلنك من العراق: تكاليف باهظة وخدمة رديئة
خبير يكشف "مفارقة" في نفط كردستان المصدر: بغداد تدفع كلف الانتاج مرتين
معهد دراسات يتوقع إنهيارًا ماليًا في العراق ويحدد الاسباب
معهد دولي: الاتفاقية الصينية ستنقذ العراق من أزماته الخانقة وتحرك عجلة اقتصاده
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك