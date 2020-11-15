خبير يكشف "مفارقة" في نفط كردستان المصدر: بغداد تدفع كلف الانتاج مرتين

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان النفط الذي تصدره كردستان مأخوذ من نفط كركوك، لافتا الى ان الحكومة المركزية تدفع كلف الانتاج مرتين.

وقال الجواهري في توضيح حول إعتراض ممثلي اقليم كردستان على تسليم ٤٨٠ الف برميل يوميا تصدر عبر أنبوب جيهان التركي، ان "أن النفط المصدر من الاقليم هو اصلا مأخوذ من حقول كركوك والحكومة تدفع كلف الإنتاج كاملة وحتى التطوير".

واستدرك الخبير بالقول "أما ما ينتج من الاقليم فإنه يباع إلى شركة كار لانتاج المشتقات وقليلة منه يهرب الى دول الجوار لانه ثقيل جدا وهي كميات لا تزيد عن ٥٠ الف برميل يوميا وهي الكميات التي تدفع حكومة الإقليم كلف الإنتاج لها".

واضاف "وهكذا نرى أن كمية النفط ٤٨٠ الف برميل التي تصدر عبر الأنبوب إلى ميناء جيهان التركي هي من حقول شركة نفط الشمال الدولة تدفع كلف انتاجها... فهل يعقل ان تدفع الدولة كلف الإنتاج مرتين؟!؟!؟!".

واستغرب الجواهري قائلا "هذا الحل يتجاهل كل هذه الحقائق التي ذكرتها مرارا من خلال مقالاتي ومداخلاتي التلفزيونية وأصبحت واضحة للجميع".