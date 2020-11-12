الصفحة الاقتصادية

النزاهة النيابية: ترليون و190 مليار دينار بذمة كردستان شهريا للحكومة المركزية


اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود اموال بذمة الاقليم تقدر شهريا بـ ترليون و190 مليار دينار من المفترض ان تسلمها كردستان الى الحكومة المركزية في كل شهر.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي في تصريح صحفي ان “كردستان تصدر يوميا 500 الف برميل نفط بسعر 40 دولار للبرميل الواحد ما يوازي 20 مليون دولار يوميا و600 مليون دولار شهريا”.

واضاف ان “قيمة الصادرات النفطية بالدينار العراقي تقدر بـ 720 مليار دينار يضاف لها 320 مليار دينار شهريا عائدات المنافذ في الاقليم والتي من المفترض تسلم هي الاخرى الى خزينة الدولة الاتحادية ليصل المبلغ الى ترليون و 40 مليار دينار”.

واوضح الجشعمي ان “مجموع مبالغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا عبر كردستان تصل مبالغها مع الضريبة والرسوم الكمركية شهريا نحو 150 مليار دينار”،

لافتا الى ان “المبلغ الاجمالي يصل ال ترليون و190 مليار دينار المبالغ التي من المفترض تسلمها كردستان شهريا الى خزينة الدولة المركزية في بغداد ومن ثم تصرف لهم الحكومة رواتب موظفيهم والتي تصل لهم شهريا نحو 507 مليار دينار وتبقى 684 مليار دينار ايراد الى خزينة الحكومة المركزية”.

وتابع ان “مايجري الان ان “المبلغ الذي بذمة الاقليم شهريا ترليون و190 مليار دينار لم تسلمه كردستان الى بغداد وتأخذ رواتب موظفي الاقليم شهريا 507 مليار دينار”

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