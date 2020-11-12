خبير مالي: العراق سيكون أمام مشكلة جديدة نهاية العام المقبل

حذر الخبير المالي احمد بريهي , الخميس , الحكومة من مشكلة مالية صعبة في ميزان المدفوعات العراقي نهاية العام المقبل وان العراق في الوقت الحالي ليس لديه مشكلة حقيقة , داعيا الى الى عدم اطلاق المزايدات جزافا وانصح الحكومة التوجه الى امرين وتتخلى عن اسطورة الاستثمار الأجنبي اذا لم يصب بهذين الاتجاهيين .

وقال بريهي في تصريح صحفي, انه ” في الوقت الحاضر ليس امام الحكومة سوى تمويل العجز من المصارف الحكومية ولا داعي الى أي مزايدة وان العراق في الوقت الحاضر ليس لديه مشكلة وان المشكله الحقيقية ستظهر نهاية العام المقبل اذا ما تداركها بالتوجه الى امرين ” .

وأضاف ان ” العجز في ميزان المدفوعات ليس متاتيا من فعاليات محلية لكون الميزان يعتمد على ما يرده من عملات نقدية صعبة والعراق فقط يحصل عليها من تصديره للنفط وان ما يدره النفط ليس كافيا لسد النفقات المتنوعة ” .

ودعا بريهي الحكومة الى “التوجه لأمرين وهما: المباشرة باعداد برنامج استثماري للتصدير وهذا يحتاج الى تطوير الصناعات التحويلة والتي تشكل 70% من الواردات من العملات الأجنبية والحفاظ على عدم خروج العملة للخارج وكذلك الاهتمام بالتعدين وتطوير الزراعة لتصدير منتجاتها للخارج”، مشددا على ضرورة “التخلي عن اسطورة الاستثمار الأجنبي اذا لم يصب بهذين الاتجاهين” .