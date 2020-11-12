الصفحة الاقتصادية

النقل تعلن التوصل الى تفاهم مع دايو بشأن ميناء الفاو


أكّد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الخميس، الوصول الى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء باجراءات العمل.

وقال الوزير الشبلي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن "الوزارة جادة وماضية بإنجاز ميناء الفاو الكبير، ورئيس الوزراء وجّه بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز المشروع".

وأضاف أن "الوزارة توصلت الى تفاهمات مع شركة (دايو) الكورية، والحوارات مستمرة لحسم الأمور المالية والفنية الخاصة بميناء الفاو، وأن التفاوض ينحصر فقط بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق، والذي على ضوئه حدث الخلاف بعد أن طالبت الشركة الكورية بزيادة المبالغ المخصصة للميناء"، مؤكداً "استمرار التفاوض لحسم جميع المسائل العالقة".

وبشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع المملكة العربية السعودية، بين الوزير الشبلي أن "وزارة النقل وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات متعددة مع الجانب السعودي خلال أعمال اللجنة التنسيقية العراقية – السعودية، أبرزها الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام، فضلاً عن تسيير الخط الملاحي بين الموانئ العراقية والموانئ السعودية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النقل تعلن التوصل الى تفاهم مع دايو بشأن ميناء الفاو
الاستثمار والتجارة لدول الجوار
صناديق الثروة السيادية ودورها في انعاش الاقتصادات
توقعات بأزمة مالية في الولايات المتحدة
خبير اقتصادي: امام الحكومة اموال كبيرة غير مستغلة بالشكل الصحيح
النزاهة النيابية: غدا استضافة محافظ البنك لمعرفة مصير 180 مليار دينار شهريا ارباح مزاد العملة
أسعار نفط أوبك ترتفع إلى 39.97 دولار
الاقتصاد السعودي ينكمش 4.2% خلال الربع الثالث 2020
ازمة سوء التخطيط المالي
نائب: البرلمان لن يؤيد اي اقتراض مالي في 2021
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك