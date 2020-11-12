النقل تعلن التوصل الى تفاهم مع دايو بشأن ميناء الفاو

أكّد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الخميس، الوصول الى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء باجراءات العمل.

وقال الوزير الشبلي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن "الوزارة جادة وماضية بإنجاز ميناء الفاو الكبير، ورئيس الوزراء وجّه بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز المشروع".

وأضاف أن "الوزارة توصلت الى تفاهمات مع شركة (دايو) الكورية، والحوارات مستمرة لحسم الأمور المالية والفنية الخاصة بميناء الفاو، وأن التفاوض ينحصر فقط بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق، والذي على ضوئه حدث الخلاف بعد أن طالبت الشركة الكورية بزيادة المبالغ المخصصة للميناء"، مؤكداً "استمرار التفاوض لحسم جميع المسائل العالقة".

وبشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع المملكة العربية السعودية، بين الوزير الشبلي أن "وزارة النقل وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات متعددة مع الجانب السعودي خلال أعمال اللجنة التنسيقية العراقية – السعودية، أبرزها الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام، فضلاً عن تسيير الخط الملاحي بين الموانئ العراقية والموانئ السعودية".