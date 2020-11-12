الاستثمار والتجارة لدول الجوار

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د بلال الخليفة 1 - الكويت • عقود مع الجيش الامريكي في عام 2004, شركات القطاع الخاص الكويتية فازت بعقود بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين مع القوات الاميركية وشركات عراقية مستفيدة من موقف الكويت الداعم للحرب الاميركية البريطانية على العراق. • مشاريع في مجال الاعمار وشملت العقود الاخرى التي فازت بها شركات كويتية مشروعات إعادة أعمار بعض المنشآت النفطية إضافة إلى عقدين من أصل ثلاثة عقود للهواتف الخلوية في شمال العراق وجنوبه. قالت وزيرة الاعمار والاسكان والقطاعات الخدمية العراقية بيان دزئى في الاثنين/ 13 /10/2008 إنه تم توقيع مجموعة من العقود الكبيرة مع شركات كويتية متخصصة لتنفيذ عمليات اعمار في معظم محافظات العراق. وأكدت أن هناك عددا من الشركات الكويتية دخلت للأعمار في محافظات الوسط (مدينتا النجف وكربلاء) كما ان هناك شركة كويتية قد رسا عليها مشروع انشاء مطار النجف، موضحة أن الحكومة العراقية أقرت قانونا جديدا للاستثمار وصادقت عليه الجمعية الوطنية، حيث إن هناك مساعي لتطبيقه في كل المجالات (النفط والسياحة والنقل). • في مجال الاتصالات في 2008, زين الكويتية تضم 'عراقنا' و'اثير' الى شبكتها الخلوية في العراق, اعلن رسميا عن دمج شركتي عراقنا للاتصالات التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم (هي شركة مصرية) وشركة اثير التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (ام.تي.سي) في اطار مجموعة شركات زين الكويتية العاملة في الشرق الاوسط وافريقيا. في 28 /4/2019 , أعلنت شركة كواليتي نت الكويتية فوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المعلوماتية والساتلايت في العراق لتكون أول مزود خدمات اتصالات معلوماتية كويتي، يفوز بترخيص الخدمة بعد منافسة مع شركات عراقية، وعالمية. المفاجأة في اعلان الشركة الكويتية بفوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المعلوماتية والساتلايت في العراق جاءت بعد اسبوع واحد تقريبا من بيع نفسها لصالح شركة ” فيفا ” . وبحسب الخبر في صحيفة القدس الكويتية المنشور بتاريخ 9 أبريل، 2019 . • في مجال النفط في 27/1/2013 قام تحالف تقوده شركة "كويت إنرجي" من جهة، ووزارة النفط العراقية من جهة أخرى، بتوقيع العقد النهائي لاستكشاف وتطوير وإنتاج منطقة "الرقعة التاسعة" الواقعة في محافظة البصرة على مساحة 866 كيلومتر مربع. وكان التحالف قد فاز بالعقد خلال جولة التراخيص النفطية الرابعة التي طرحتها العراق في شهر مايو من العام الماضي. يعد عقد "الرقعة التاسعة" ثالث عقد يتم ترسيته على شركة "كويت إنرجي" في العراق، بعد فوزها في دورة التراخيص الثالثة لحقول الغاز بعقدين مدة كل منهما 20 عاماً لتطوير حقلي غاز"سيبا" و"المنصورية". وتشغّل "كويت إنرجي" حقل "سيبا" من خلال حصتها التشغيلية البالغة 60%، فيما تمتلك حصة تشغيلية نسبتها 30% في حقل "المنصورية" الذي تشغله شركة البترول التركية "TPAO". في أكتوبر عام 2020 , ألغت وزارة النفط العراقية عقد حقل غاز "المنصورية"، المبرم مع تحالف ثلاثي مكون من شركة "تي.بي.أي.أو" التركية و"كوكاز" الكورية و"كويت إنرجي" الكويتية. 2 – السعودية • المواد الغذائية فإن قطاع المواد الغذائية احتل المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق بقيمة 662 مليون ريال سعودي، • قطاع البناء ثم قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال. • في مجال النفط والغاز في 2/6/2020, أعلن وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب، الثلاثاء، عن توجه لمنح شركات سعودية استثمارات في مجال الغاز بحقل عكاز، بمحافظة الأنبار غربي البلاد(المصدر: https://www.aa.com.tr/ar/). • التبادل التجاري اما عن التبادل التجاري , في 18-12-2019, أفادت وكالة “سبوتنك” الروسية، بأن التبادل التجاري بين العراق والسعودية ارتفع الى ثلاثة اشعاف خلال فترة التظاهرات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول المقبل. حيث أن “التبادل التجاري بين السعودية والعراق كان بحدود 400 مليون دولار، وخلال فترة المظاهرات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار”. 3- تركيا أن العراق احتل في عام 2018 المرتبة الرابعة بين أكثر البلدان استيرادا من تركيا. أن ما يصل إلى 12 ألف شركة تركية في (مختلف القطاعات)، تصدّر منتجاتها حاليا إلى العراق. في 2018، بلغت صادرات تركيا إلى العراق 8.3 مليار دولار، والواردات 4.7 مليار دولار، ما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 13 مليار دولار. الجدول ادناه يبين حجم التبادل التجاري لعدة سنوات بين العراق وتركيا السنة الصادرات الواردات المجموع 2003 830 42 872 2004 1,821 146 1,967 2005 2,750 67 2,817 2009 5,123 120 5,243 2010 6,036 153 6,189 2011 8,310 86 8,396 2012 10,830 149 10,979 2013 11,958 146 12,104 2014 10,896 268 11,164 2015 8,558 297 8,855 2016 7,640 836 8,477 2017 9,057 1,528 10,584 2018 8,350 1,420 9,770 (المصدر: مركز الجزيرة للدراسات) • في الالبان في 4/3/2018, شركة تركية متخصصة بصناعة الألبان، حصلت على عقد استثمار معمل ألبان أبو غريب (أكبر معامل الألبان في العراق), وهي"شركة مكأكوناين التركية المتخصصة بصناعة الألبان ستتولى تشغيل معمل ألبان أبو غريب لمدة 15 عاماً". ويعتبر معمل ألبان أبو غريب (20 كم غرب بغداد)، من أكبر معامل الألبان في العراق، تأسس عام 1958، خلال تولي الملك فيصل الثاني رئاسة العراق. • في إقليم كردستان يؤكد مسؤولون في إقليم شمال العراق أن الشركات التركية تستحوذ على حصة الأسد في مشاريع الإقليم في ظل التقارب الجغرافي والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها تركيا. عدد مشاريع محافظة أربيل من يناير/ كانون ثانٍ 2004 إلى أغسطس/ آب 2018 بلغ 14 ألف و376 مشروعُا، بتكلفة 11 تريليون و26 مليار و336 مليون و937 ألف و950 دينار (نحو 9.1 مليار دولار أمريكي).(المصدر: وكالة نيو ترك بوست, اخبار تركية بنكهه عربية) في مجال النفط 1- وقعت شركة تباو التركية النفطية عقد شراكة مع إكسون وحكومة كردستان للتنقيب في شمال العراق 2- حقل المنصورية وقع ضمن جولة التراخيص الثالثة عام 2011 , لكن لتلكوء الشركة , تم سحب العمل نتها عام 2020, 3- وفي سبتمبر 2014 رسى امتياز انتاج الغاز والنفط من حقل السيبة على شركتي الكويت للطاقة (مشغـِّل) (40%) و TPAO التركية (30%) ودراگون أويل المشهرة في دبي (30%). ثم في 9 يناير 2013، طردت الحكومة العراقية شركة TPAO التركية، بسبب التعاون النفطي بين تركيا وكردستان العراق وكذلك لدور تركيا في الحرب السورية. وأخذت الكويت للطاقة نصيب الشركة التركية. وفي 26 أكتوبر 2016، أخذت الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 20%، الكويت للطاقة 50% (مشغـِّل) ودراگون أويل (30%). وفي 26 أكتوبر 2016، أعلنت وزارة النفط الكويتية أن امتياز حقل السيبة (البلوك-9) هو بالمناصفة بين شركتي الكويت للطاقة (مشغـِّل) والهيئة المصرية العامة للبترول. أي أنه تم احلال مصر محل تركيا كشريك بنسبة 20% في حقل السيبة. 4- اشتركت في الائتلاف الذي استثمر في عقد حقول ميسان ضمن جولة التراخيص الأولى مع الشركة الصينية (سينوك) النتيجة ان الاستثمار هو حالة صحية ودليل نمو الدول وكما ان قيمة التبادل التجاري يدل على الاقتصاد للبلد وكمية الاموال المتداولة, مثلا, كمية الصادرات الصينية ولامريكا فقط في عام 2017 وصل الى 375 مليار دولار. قد يتبادر لذهن القارئ سؤال, لماذا تم ذكر هذه الدول دون عن الدول الاخرى؟ سبق وتم ذكر التبادل التجاري مع الاردن في مقال لي نشرته سابقا", أما اسباب ذكري لهذه الدول ألخصها بالاتي:- 1- الكويت: والسبب هو التدخل في عدم اكمال ميناء الفاو ومعاهدة ترسيم الحدود التي اخذت من العراق بعض الابار النفطية, ورغم ذلك نعطيها حقول نفطيه للاستثمار. 2- السعودية: تم ذكرها بسبب الكلام حول استثمار سعودي لألاف الهكتارات في الصحراء في الانبار والسماوة والبصرة . كان موقفها سيء من الحكومات العراقية بعد عام 2003, وكانت داعمة للإرهاب , حتى عام 2016, 500 سعودي وستة إماراتيين وخمسة بحرينيين انتحاري فجروا انفسهم في العراق وقتلوا مدنيين. وفي تصريح للنائب بهاء النوري ان "80% من الإرهابيين في سجن الحوت سعوديون . 3- تركيا: ذكرت تركيا بسبب قصفها لمناطق عراقية الليلة الماضية ولم يذكرها احد ابدا, وكأن الاعتداء على عراقيين امر محبب. ولذلك ان أي استثمار او نشاط تجاري مع دول الجوار هو امر محذور ويجب التعامل معه بحذر شديد, ويجب الذهاب الية في حال انعدام البديل والا فالترك اولى. • الكويت: هل الشركة الكويتية هي افضل من العراقية فضلا عن الشركات العالمية في مجال النفط كي يتم اعطائها استثمار نفطي. • السعودية: هل لديها استثمارات زراعية في الصحراء لديها وها خبراتها هي الافضل عالميا, كان الاولى الذهاب الى استراليا مثلا. • تركيا: هل تركيا تمتلك خبرات نفطية عالمية, ولاحظنا انها فشلت في تطوير حقل المنصورية , وهذا ما يؤكد ما نذهب الية.