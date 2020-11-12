صناديق الثروة السيادية ودورها في انعاش الاقتصادات

د.علي العمار||

· ماهي صناديق الثروة السيادية؟

اقتصاديا هي كيانات استثمارية ضخمة تستثمر بمبالغ طائلة تقدر بالترليونات من الدولارات،وهي مكلفة لكن ذا فائدة وكذلك تتكفل بادارة الثروات والاحتياطات المالية الفائضة للدول وسبل تنميتها ، وتتألف من اصول متنوعة مثل العقارات والاسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات ، بتعبير اخر انها الذراع الاطول للاستثمار وخصوصا للدول ذوات الفوائض المالية الاكبر.

تأريخيا تعود فكرة إنشاء هذه الصناديق السيادية في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا العربية ،حيث تعتبر الكويت من اوائل الدول التي فكرت و استثمرت في هذه الصناديق من خلال الهيئة العامة للاستثمار والتي انشأت عام 1953 لتستثمر بالفوائض المالية النفطية الكبيرة.

رقميا ....جاءت الامارات بمرتبة متقدمة عالميا هي الثالثة وباجمالي اصول بلغت 1097مليار دولار عبر 5 صناديق توزعت بواقع 579.62 مليار دولار لجهاز ابو ظبي للاستثمار و239.4 مليار دولار لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية و232.14مليار دولاى ضمن مبادلة للاستثمار و45 مليار دولار لمؤسسة الامارات للإستثمار وهي صندوق الثروة الوحيد التابع للحكومة الاتحادية، واخيرا 794 مليون دولار الى صندوق الشارقة لإدارة الاصول القابضة.

دوليا ...تاتي الصين والنرويج قبل الامارات في المركزين الاول والثاني عالميا ...

وهي اقتصادات تعول على هذه الصناديق كثيرا للتعافي الاقتصادي السريع من تداعيات كورونا والازمات الاخرى .

الصين لوحدها تمتلك الاسبقية وفقا لمعهد الثروة السيادي

SWFI

ولاحدث تقرير له يتحدث عن وجود 93صندوق سيادي في العالم ، تصدرته الصين بنحو حجم اصول بلغت 1.683ترليون دولار من خلال 3صناديق كبرى ، هي صندوق الصين للاستثمار، شركة سيف للاستثمار، صندوق الضمان الاجتماعي الصيني وبواقع ،940.6 و417 و 324.9 مليار دولار على التوالي

فيما جاءت النرويج ثانيا باصول بلغت 1186.67ترليون دولار ممول من خلال صندوق واحد هو الاكبر والاضخم عالميا الا وهو صندوق التقاعد الحكومي !!!!!

اضافة الى ماسبق ...ندون ادناه اهم الصناديق السيادية في العالم العربي والدولي

- الكويت رابعةعالميا 553.7 مليار دولار

- محفظة الاستثمار مؤسسة النقد - هونغ كونغ 528.1 مليار دولار

- صندوق سنغافورة السيادي GICب 440مليار دولار

- صندوق تياسميك القابضة سنغافورة375.4 مليار دولار.

- الصندوق السعودي السيادي( صندوق الاستثمارات السعودي) 360مليار دولار.

- فيما تراجع جهاز قطر للاستثمار تراجع ملحوظ وصل للمرتبة 12عالميا بحجم اصول 295.2 مليار دزلار بعد ان كان قبل جائحة COVID 19 باجمالي احنياطي بلغ 328 مليار دولار

على مستوى الخليج نجد 6 دول باستثناء العراق تمتلك اصول سيادية تصل نحو 2319مليار دولار موزعة على 10 صناديق سيادية الامارات تمتلك لوحدها 47% منها ،اما لاقتصادات مثل البحرين وعمان فانها تمتلكان اصول سيادية تتراوح بين 16.6 و 14.2 مليار دولار ،وهي بمجموع ماتمتلكة تمثل لمنطقة الخليج صمام امان لحقبة مابعد الجائحة او تدهور مزمن في اسعار النفط .

· ماذا بعد الجائحة؟

من المتوقع ان يكون ضخ صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجةتحديدا لدرء بعض مخاطر وتداعيات مابعد COVID 19

وقد ضخت فعلا او لاتزال تضخ ماقيمته 300مليار دولار لذات الغرض.

كما ان مصدري النفط سيكونون بحاجة ماسة الى ايجاد مصادر ومداخيل جديدة تعيد فرص النمو الى سابق عهدها واستراجع ماتم انفاقه من هذه الصناديق بل وتنمينها ايضا.

العراق ....اين من هذا ؟

نجد ان الدول والاقتصادات الاكثر تضررا من جائحة كورونا وازمة النفط هي تلك الدول التي تفتقد الى وجود اصول سيادية كبيرة وتعاني مشكلتين مركبتين اهمها الريعية وعدم التحسب للمستقبل ....

حيث تشير التقديرات الاولية ان مصدري النفط في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا سيواجهون تراجعا حادا في ايراداتهم المالية قد تصل الى 226مليار دولار بالسالب وذلك وفق بيانات مركزIE لحوكمة التغيير

وبالاخص من تلك الاقتصادات اقتصاد العراق حيث انه يمتلك اقل الدول اصول سيادية لاتتجاوز المليار دولار فقط وياتي بعد مصر ببضع الالاف من الدولارات و التي تسبقه بمرتبة او مرتبتين وتحديدا انه لا يمتلك سوى 900 مليون دولار لاغير....مع هشاشة وضع اقتصادي وترهل واضحيين وسياسة اقتصادية تحتاج الكثير من الجهد والوقت لاصلاح ذلك ....

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