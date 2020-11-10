النزاهة النيابية: غدا استضافة محافظ البنك لمعرفة مصير 180 مليار دينار شهريا ارباح مزاد العملة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن حصول البنك المركزي شهريا ارباح 180 مليار دينار شهريا من مزاد بيع العملة، مبينة انها ستستضيف محافظ البنك غدا الاربعاء لمعرفة مصير تلك الاموال وشبهات الفساد فيها.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي في حديث صحفي ان “ العراق يحصل شهريا على مبالغ تصل اكثر من 3 مليار دولار من بيع النفط وهي الواردات”.

واضاف ان “تلك المبالغ تباع شهريا بمزاد العملة الورقة فئة 100 دولار للمصارف بـ 119 الف دينار”، مشيرا الى ان “سعر الورقة فئة 100 دولار تحقق ارباحا 6 الاف دينار”.

واوضح الجشعمي ان مجموع الارباح عن بيع الدولار بمزاد بيع العملة تصل شهريا 180 مليار دينار ومن المفترض ان تعود الى خزينة الدولة لاستفادة منها بتامين رواتب الموظفين وغيرها”.

وتابع ان اللجنة قررت استضافت غدا محافظ البنك المركزي العراقي ومعرفة مصير تلك الاموال وشبهات الفساد التي تحوم حول مزاد بيع العملة”