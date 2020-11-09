الزراعة تعلن عن زيادة انتاج محصول الطماطم في كربلاء والنجف

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن زيادة انتاج محصول الطماطم في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف تزامنا مع بدء موسم أنتاجه

وقالت الوزارة في بيان إنها “لم تفتح الأستيراد لمحصول الطماطم منذ عامين وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في دعم و تشجيع المزارعين والفلاحين على مواصلة الزراعة طوال العام والتي أفضت نتائجها الى زيادة مستوى أنتاجيته وصولا الى وفرته محلياً”.

وأضاف البيان أن “أنتاج محصول الطماطم بدأ بتزايد بشكل سريع في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة مما يتطلب الاستمرار في حماية المنتج المحلي”، مبينا أن “الوزارة ماضية في زيادة المنتجات الزراعية الموفرة محلياً سواء كانت نباتية أو حيوانية وضمن الروزنامه الزراعية، فضلاً عن منع أستيرادها”.

وتابع أن “سياسة الوزارة هي الموازنة مابين حماية المنتج من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر ، موضحةً بأن المنتجات الزراعية الموفرة محلياً والممنوعة من الاستيراد وصلت الى 24 مادة زراعية أضافة الى تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير”.

ودعت الوزارة هيئة المنافذ الحدودية والكمارك وكافة الأجهزة الأمنية الى “التشديد بمنع دخول المنتجات الزراعية الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد ومنها محصول الطماطم ومن كافة المنافذ والمعابر الحدودية من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.