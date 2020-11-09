تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية و الاسواق المحلية الاثنين (9 تشرين الثاني 2020).
وسجلت بورصة الكفاح 124.950 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي، وهو نفس السعر ليوم أمس.
أما أسعار الصرف في الأسواق المحلية فكانت :
سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.
سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.
وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.000 دينار لكل 100 دولار.
فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة اربيل 125.150 ديناراً لكل 100 دولار.
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