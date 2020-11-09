النزاهة: ضبط 113 مستنداً مزوراً في شركة نفط البصرة صُرِفَ بموجبها 1,4 مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أن ملاكاتها في مديرية تحقيق البصرة نفذت عمليتي ضبط حالات "تزوير وهدر للمال العام" في مستندات شراء وأضابيرعقارية في شركة نفط البصرة ومديرية بلدية شط العرب.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "فريق مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة، قام بضبط (113) مستنداً مزوراً (وهمياً) خاصا بشراء المواد الاحتياطية لقسم المعدات النفطية في الشركة تم بموجبها صرف مبلغ (1,400,000,000) مليار دينار من قبل الهيئة المالية للشركة"، مبينةً أن "المواد لم يتم شراؤها وصرفت مبالغها لمحلات وهمية، وأسفرت العملية عن ضبط سكرتير مدير قسم المعدات التشغيلية وشقيقه بعدّهما المتسلمين للمبلغ المذكور".

وأضافت، أن "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية بلدية شط العرب، تمكن في عملية منفصلة من ضبط (462) إضبارة عقارية؛ لوجود هدر كبير بالمال العام من خلال بيع العقارات بناء على طلبات شراء، وتقديرها بمبالغ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، كونها تقع في مركز قضاء شط العرب"، مشيرةً إلى أن "قيمة الهدر بالمال العام تقدّر بـ(2,000,000,000) ملياري دينار".

وتابعت، أنه "تمّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيّتين، وعرضهما رفقة المتّهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصّة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرّر توقيفهما على ذمّة التحقيق".