تحليل في الطاقة النظيفة

مظهر الغيثي||

في سنة ٢٠٢٣ وما بعدها سيكون العالم الثالث امام تحدي جديد وهو تسارع وتيرة تحول الإعتمادية العالمية في النقل إلى الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة وذلك بفضل عدة عوامل ومعاهدات دولية وأسباب تتعلق باستراتيجيات الدول المتطورة لمجابهة نضوب النفط في المستقبل للتحرر من قيود الدول المصدرة للطاقة والدول العظمى التي تسيطر على الدول المنتجة وتوفر الحماية لها وتوفر الحماية لانظمتها الهمجية المتخلفة وتوفر الأمن لطرق النقل والبيع والتداول لتلك المبيعات السخيفة البعيدة عن المنطق،

مختصر الكلام أن الدول العظمى تفهم جيدا تحولات القوى الجديدة واتجاه المصالح وماهي خارطة العالم الجديد وستعمل على أن تتواجد بقوة في ذلك النظام الجديد،

وللأسف لا زال العراق لم يفهم انه خارج إطار الزمن وهنا تكمن ضرورة أن تستلم مهمام إدارة الدولة شخصيات متطورة محترمة بعيدا عن هذه الشخصيات المهرجة والسايكوباثية