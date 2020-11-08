المالية النيابية: الحكومة “ستضيع” راتب شهر كامل ولا تنوي ارسال موازنة 2021

حذرت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الحكومة من ضياع رواتب شهر كامل لموظفي الدولة بسبب تاخير التسديد، مبينة ان الحكومة لا تعتزم دفع موازنة 2021 قبل اذار المقبل.

وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله في تصريح صحفي إن “تاخير تسديد الرواتب باستمرار سيؤدي الى فقدان راتب شهر كامل كما جرى في إقليم كردستان”.

واضاف عبد الله، ان “عمل الحكومة الحالية لا يرتقي الى مستوى تقديم التضحيات والتظاهرات الشعبية التي دعت الى الاصلاح وتحقيق العدالة بحق الفاسدين”.

وأشار إلى ان “مشروع مسودة قانون الاقتراض ينص على ضرورة توفير الرواتب لشهر اذار المقبل اي ان الحكومة لا تنوي مطلقا دفع مسودة موازنة 2021 قبل هذا الموعد”.

وبدأ الالاف من الموظفين في بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الأحد، اضرابا عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي