الصفحة الاقتصادية

انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية


انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية و الاسواق المحلية السبت (7 تشرين الثاني 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم الخميس الماضي 125.100 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت:

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.050 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة اربيل 125.250 دينار لكل 100 دولار.

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