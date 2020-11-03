الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: الحكومة طالبت بنفقات فلكية للشهرين المقبلين


 

كشف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الثلاثاء، عن وجود مبالغ رواتب الموظفين، مبينا ان الحكومة طالبت بنفقات فلكية خلال الشهرين المقبلين ضمن قانون الاقتراض.

وقال الصوري في تصريح لـ/المعلومة/ انه “من الناحية الحسابية مبالغ الرواتب موجودة ولكن هناك معوقات فنية”، مبينا أن “6 ترليون مبالغ شهرية للرواتب وهي متواجدة الا ان بعض الاجراءات الادارية والفنية تعيق صرف الرواتب”.

وأضاف، ان “الحكومة طالبت بمبالغ فلكية تصل الى 14 ترليون دينار شهريا خلال الاشهر الثلاث المقبلة في حين ان حاجتها الفعلية لا تتعدى ترليوني دينار شهريا”.

وكان رئيس كتلة التغيير النيابية يوسف محمد حذر، اليوم الثلاثاء، من تكرار تجربة تأخیر وقطع رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وباقي المحافظات، مؤکدا علی أن تأمین تعویضات الموظفین والعاملین في القطاع العام من أولی التزامات الحکومة الاتحادية.

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