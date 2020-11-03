نائب: اقتصاد العراق يمر بأسوأ مراحله ونخشى ان تكون بداية النهاية

حذرت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب منار عبد المطلب، الثلاثاء، من أن اقتصاد العراق يمر بأسوأ مراحلة على الاطلاق، مشيرة إلى أنها تخشى ان تكون بداية النهاية.

وقالت عبد المطلب في حديث صحفي ،ان “وضع اقتصاد العراق بعد الازمة المالية وصل الى مرحلة حرجة جدا خاصة مع تراكم الازمات والاخطاء على مدار سنوات”.

وأضافت أن “مجلس النواب اذا وافق على الاقتراض للمرة الثانية دون اي حلول حكومية تلوح بالافق في تعظيم الايرادات الداخلية وخلق سيولة لدفع الرواتب على الاقل دون اي اشكالات فاننا امام بداية النهاية للاقتصاد”

وأشارت إلى أن “وزارة المالية هي المسؤول الاول عن الازمة الراهنة باعتبارها تمثل الاطار العام لادارة السياسة المالية في البلاد ويجب ان يكون لها حلول انية تسهم في اخراجنا من الوضع الراهن من خلال خارطة طريق”.

ولفتت عبد المطلب إلى أنه “لغاية الان لا نعرف عدد موظفي الدولة في الوزارت والمؤسسات وعدد من يطلق عليهم بالفضائيين والذين يمثلون معضلة حقيقية وخطيرة في جسد الاقتصاد الوطني نظرا لحجم لاموال المهدورة”