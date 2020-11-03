أسعار الدولار تنخفض في الأسواق العراقية

انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020).
وسجلت بورصة الكفاح 125.100 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاثنين 125.200 دينار لكل 100 دولار.
اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت:
سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.
سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.
وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.200 دينار لكل 100 دولار.
فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة السليمانية 125.550 دينار لكل 100 دولار.
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