المالية النيابية: حكومة الكاظمي تنوي تمرير 2021 بالقروض وعدم ارسال الموازنة

كشفت اللجنة المالية النيابية عن عزم الحكومة عدم ارسال موازنة 2021 وتسييرها بالاعتماد على القروض، مؤكدا ان اللجنة ستحول دون مرور هذا المشروع.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي ان “قانون الاقتراض والمعونات الميسرة يشير بان الحكومة الكاظمي لاتنوي ارسال أي موازنة لعام 2021”.

واضاف ان “الكاظمي يحاول تسيير العام المقبل بالاعتماد على القروض”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستصوت على قانون الاقتراض خلال اسبوعين وفق الحاجة الفعلية وليس الارقام التي طلبتها الحكومة”.

واوضح كوجر ان “اللجنة ستحول دون مرور العام المقبل من دون موازنة ولن تسمح بمرور عامين من دون موازنة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، امس الاحد، عن عزم الحكومة استمرار مسلسل الاقتراض لستة اشهر وليس لنهاية العام الحالي، مبينا ان حاجتها الفعلية لما تبقى من العام الجاري لا يتجاوز 11 ترليون دينار.