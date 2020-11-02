سلطنة عمان تعتزم فرض ضريبة على ذوي "الدخل المرتفع"

أعلنت وزارة المالية العمانية، عزمها استحداث فرض ضريبة دخل تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، والتي نشرت تفاصيل جديدة عنها مساء أمس الأحد.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك،: "ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في دول الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة، وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عن كثب".

وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.

ومن المخطط أن توجه إيرادات الضريبة لتمويل برامج اجتماعية.

وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية، وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة، على خزينة الدولة.

وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليحي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة في عام 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها. وطبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، ورفعتها الرياض إلى ثلاثة أمثالها هذا العام.