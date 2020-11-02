الصفحة الاقتصادية

سومو: سعر برميل النفط المصدر للأردن بلغ 24 دولاراً


اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الاثنين، ان سعر البرميل النفط المصدر للأردن بلغ 24 دولاراً.

وقالت سومو في جدول ان "سعر البرميل النفط المصدر للاردن بلغ 24.150 دولار، وهو نفس السعر تقريبا لشهر اب الذي سجل 24.808 دولار للبرميل".

واضافت ان "كمية الصادرات النفطية للاردن بلغت 263 الفاً و58 برميلاً وبمعدل 800 برميل يوميا، وبايرادات بلغت 6 ملايين و353 الف دولار"، مشيرة الى ان "هذه الكميات والايرادات ارتفعت عن ما كانت عليه في شهر اب الماضي التي بلغت فيها الكمية المصدرة من النفط 254 الفاً و785 برميلاً بايرادات بلغت 6 ملايين و320 الف دولار".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار و حزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام باسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

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