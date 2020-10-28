الصفحة الاقتصادية

نائب عن اللجنة المالية يقدم مقترحا لتمرير قانون تمويل العجز المالي


اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاربعاء، وجود اختلاف بوجهات النظر بين اعضاء اللجنة بشأن تمرير قانون تمويل العجز المالي من عدمه، فيما اقترح اختزال اموال الاقتراض للابواب الضرورية جدا.

وقال الصفار في حديث صحفي ان "هنالك اختلاف بوجهات النظر بين اعضاء اللجنة المالية بشأن تمرير قانون الاقتراض من عدمه، فهناك من يؤيد القانون وهنالك من يرفضه بشكل كامل وطرف ثالث يتعامل بوسطية على اعتبار ان الحكومة فعلا في أزمة مالية بحاجة الى أموال لتغطية النفقات الضرورية"، مبينا ان "القانون اطلعنا عليه والمبلغ المطلوب فيه والبالغ اكثر من 41 تريليون هو مبلغ كبير على اعتبار انه مخصص لموازنة مصغرة وليس لاقتراض بغية تغطية نفقات اساسية".

واضاف الصفار، ان "توجهي الذي طرحته بان يكون التوجه الى المبالغ الضرورية المرتبطة برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومخصصات البطاقة التموينية والوقود والقطاع الصحي وقسم من الديون وهذه القطاعات مجتمعة تحتاج الى مايقارب 35 تريليون دينار"،

لافتا الى ان "واردات الحكومة للاشهر الاربعة التي تضمنها تصل الى 20 تريليون دينار وبشكل دقيق هي 19 تريليون و700 مليار دينار، مايعني انها تحتاج الى قروض تصل الى 15 تريليون دينار فقط وليس كما هو موجود بـ 41 تريليون دينار".

واكد ان "هنالك نية لتقريب وجهات النظر واعتماد هذا المقترح بتخفيض المبالغ المتضمنة في القانون بغية تمشية امور الحكومة وضغط النفقات في هذه المرحلة الصعبة بالشكل الذي لايثقل العراق مستقبلا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب عن اللجنة المالية يقدم مقترحا لتمرير قانون تمويل العجز المالي
رئيس المالية النيابية: سياسة الاقتراض تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلاد
الاستراتيجية الاقتصادية..السياسات الاستراتيجية للدولة كفيلة بتحسين عملة البلد
نائب : البرلمان سيخفض السقف المالي لقانون تمويل العجز
في ذي قار الفقر يتجاوز 40 %... ولا حلول حكومية واقعية!
المالية النيابية: لن نصوت على قانون الاقتراض
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
أزمات إقتصادية متراكمة.. هل يُعلن الإفلاس في العراق؟
وزير الطاقة الجزائري يؤكد ان الجزائر استنفدت نصف احتياطها من النفط والغاز
المالية النيابية تحذر من انتكاسة اقتصادية إثر سياسة الاقتراض الحكومية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك