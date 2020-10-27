نائب : البرلمان سيخفض السقف المالي لقانون تمويل العجز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ، الثلاثاء، ان مجلس النواب سيخفض السقف المالي بشكل كبير لقانون تمويل العجز المالي.

وقال جابر في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب سيقوم بخفيض السقف المالي الذي وضعته الحكومة ضمن قانون تمويل العجز والبالغ ٤١ ترليون دينار عراقي”، لافتا الى ان “هنالك ملاحظات نيابية حول القانون وسيتم اجراء تعديلات كبيرة على فقرات القانون”.

واضاف ان “القانون سيمرر قريبا بعد اتمام التعديلات الازمة عليها والتي تتعلق بالسقف المالي”، مبينا ان “مجلس النواب سيقوم قريبا باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة اسباب الازمة المالية الراهنة”.

واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، ان قانون تمويل العجز بالرواتب سيعاد النظر به قبل عرضه للتصويت، فيما بينت ان الجلسات المقبلة ستخلوا من قانون تمويل العجز.