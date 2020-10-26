الصفحة الاقتصادية

وزير الطاقة الجزائري يؤكد ان الجزائر استنفدت نصف احتياطها من النفط والغاز


كشف وزير طاقة عربي، اليوم الاثنين، عن استهلاك بلاده لحد الآن، نحو نصف ثرواتها الباطنية المكتشفة من النفط والغاز، مؤكدا في الوقت ذاته ضمان أمن الطاقة لعقدين قادمين على الأقل.

قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، في مداخلة إذاعية، إنه تم لحد الآن استخراج 50% من المخزون المكتشف من الغاز والبترول في بلاده، حسبما نقل موقع "مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي".

ومع ذلك، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عطار قال في تصريحاته للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن احتياطات الجزائر المؤكدة من الطاقة تكفي لضمان أمن الطاقة إلى غاية 2040، لكن يجب حسب رايه تغيير نمط استخراج الطاقة المتبع حاليا.

وأضاف الوزير أن شركة "سوناطراك" الجزائرية تواجه في الوقت الراهن ضغطا كبيرا من ناحية التوظيف، مشيرا إلى أنه ليس على قطاع الطاقة اليوم البحث عن سبل خلق وظائف جديدة بخلاف القطاعات الأخرى.

شهد عملاق الطاقة في الجزائر "سوناطراك" صعوبات مالية في ظل تهاوي سعر النفط، ما أثر على استثماراتها الخارجية.

ويرى عطار أن عائدات تصدير المحروقات للجزائر خلال سنة 2020 من المتوقع أن تبلغ 23.5 مليار دولار، إذا استقر سعر برميل النفط قرب 40 دولار، مقارنة بسنة 2019 عند 34 مليار دولار .

وحول مراجعة دعم الطاقة، قال عطار إن "مسألة الدعم يجب مناقشتها بجدية" دون المساس بالمداخيل الضعيفة.

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