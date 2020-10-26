المالية النيابية تحذر من انتكاسة اقتصادية إثر سياسة الاقتراض الحكومية

حذرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، من من انتكاسة اقتصادية في العراق، فيما دعت الى تقليص مبلغ الاقتراض الحكومي الى مايسد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية فقط.

وقالت عضو اللجنة المالية سهام العقيلي في حديث صحفي ان “المبلغ المقدم للقرض الحكومي مبالغ فيه وزيادة في النفقات وخالي من محاولات للترشيد بالإنفاق”.

واضاف ان “السير بمبلغ القرض الحكومي ونهج الاقتراض من دون حلول سيدفع العراق الى انتكاسة اقتصادية طويلة الامد”، داعية الى “ترشيد مبلغ القرض وتخفيضه بشكل كبير”.

واوضحت العقيلي ان “اللجنة المالية واللجان الاخرى في مجلس النواب عاكفة على تقليص مبلغ القرض الى حد ما يؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والحاجات الضرورية الملحة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، اكدت السبت الماضي، انها ستفتح تحقيقا بأبواب صرف القرض السابق وواردت الدولة قبل الموافقة على القرض المقدم من الحكومة