المالية النيابية تؤكد طبع الحكومة عملات جديدة دون غطاء مالي وتصف الفعل ب”الخطير”

وصفت لجنة المالية النيابية، الاحد، قيام الحكومة الاتحادية بطبع العملة دون توفير الغطاء المالي بانه تصرف خاطئ وخطير.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ان “حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس لديها رؤية للاصلاح الاقتصادي والمالي”، لافتا الى ان “الحكومة ارتكبت خطأ كبير من خلال قيامها بطبع عملة دون توفير غطاء مالي لها”.

واضاف ان “طبع العملة دون توفير غطاء مالي يعد اخطر عمل قام به البنك المركزي العراقي في الوقت الحالي”، مبينا ان “هذا الامر سيؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة”.

واعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين الماضي، عن فتح تحقيق بتامين الحكومة لرواتب ايلول رغم عدم موافقة البرلمان على القرض المقدم، مبينة ان تأمينها تحوم حوله الشكوك مابين السحب من احتياطي المركزي او وطبع عملات اخرى