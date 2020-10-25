الرافدين: استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع الدولار

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "شركات الصيرفة قدمت لها التسهيلات للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد ان اعلن المصرف عن اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار".

ودعا المصرف، "الشركات التي لم تتطلع على التعليمات مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات".