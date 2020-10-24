الصفحة الاقتصادية

شركة حفر عراقية تنجز حفر بئر نفطي في حقل الزبير


اعلنت شركة الحفر العراقية، السبت، عن حفر بئر نفطي في حقل الزبير.

وذكرت الشركة في بيان ان "الملاكات الفنية والهندسية ل‍شركة الحفر العراقية انجزت حفر البئر النفطي Zb - 477 وبعمق 3453 مترا لغرض الانتاج من مكمن الزبير".

واضافت ان "البئر النفطي يعتبر الثالث الذي تنجزه الشركة ضمن مشروع حفر ١٤ بئر نفطي لصالح هيأة تشغيل الزبير".

واوضحت الشركة، انه "تم انجاز حفر البئر باستخدام جهاز الحفر IDC - 37 ذي القدرة الحصانية HP 1500 بفترة زمنية 37 يوم وبذلك تم اختصار المدة المقررة والبالغة 59 يوماً".

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