اقتصادي: الحكومة تتعامل بسياسة مالية متخبطة ومتضاربة

انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، القرارات والسياسات المالية المتضاربة للحكومة في تعاملاتها وقراراتها، داعيا الى سياسة مالية واضحة لإصلاح الاقتصاد العراقي.

وقال المرسومي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة حذرت في الورقة البيضاء من النمو السكاني الذي يصل الى حد الانفجار في عام 2030”.

واضاف ان “توقعات الحكومة بارتفاع عدد السكان العراقي بعد 10 اعوام نحو 50 مليون نسمة”، مشيرا الى ان “تحذيراتها رافقتها اطلاق سلف لمن يتزوج الثانية”.

واوضح ان “هناك تخبط بالقرارات وغياب التخطيط وتضارب السياسات المالية المتبعة”، داعيا الى “دراسة القرارات والاعتماد على كمختصين قبل اطلاقها”.

وكان مصرف الرشيد الحكومي اعلن، امس الاربعاء، عن اطلاق سلف 10 ملايين للموظفين لمن يتزوج الثانية.