الرشيد يصدر توضيحاً بخصوص "سلفة الزواج"

أصدر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن "سلفة الزواج" البالغة 10 ملايين دينار للموظف المتزوج للمرة الثانية، والتي أعلن عنها اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، إن "قرار منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين معمول به حالياً".

وأضاف، أن "مجلس الإدارة وافق على إضافة تعديل إلى تعليمات تنفيذ القرار لاحقاً (تتضمن) شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة أعلاه وللظروف الخاصة (وفاة أو طلاق أو ظرف اخر )على ان لا يكون استفاد من هذه السلفة سابقاً".

وتابع، أن "ذلك جاء بعد الطلبات التي وردت للمصرف من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاعلام، وأن إدارة المصرف أكدت الاستمرار بإطلاق خدمات أخرى وفق ما يحتاج اليه الشارع العراقي".

وأشار البيان، إلى أن "المصرف شركة عامة تمويل ذاتي يعتمد في عمله على اموال المودعين مقابل عمولات تمنح لهم".

جدير بالذكر أن مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.