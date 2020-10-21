الزراعة تعلن صرف مستحقات المسوقين لمحصول بذور الحنطة

أعلنت شركة "ما بين النهرين" العامة للبذور التابعة لوزارة الزراعة، الأربعاء، صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول بذور الحنطة.
وقالت الوزارة في بيان إنه "يتم اعتماد الصرف من بدء الاستلام في كافة مواقع تنقية وتعفير البذور لغاية تاريخ 18 أيار 2020، على أن يتم الصرف حسب اسبقية التسويق الموثق بالتاريخ في المعاملات الموجودة في الموقع لكافة الرتب والإنصاف".
ودعت الوزارة الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة، إلى "مراجعة مواقع البذور (التابعة للشركة والمؤجرة للقطاع الخاص) لاستلام مستحقاتهم المالية لعام 2019 – 2020".
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