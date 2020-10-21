الصفحة الاقتصادية

العراق أولا بأكثر الدول استيراداً من إيران خلال ستة أشهر


أعلن مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتن، الأربعاء، أن العراق جاء أولاً بأكثر الدول استيرادا من إيران، خلال ستة أشهر.

وقال بيلتن إن ايران صدرت سلعاً لست دول عربية مجاورة بقيمة 5.348 مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الحالية (فترة 20 آذار حتى 20 أيلول 2020).

وأوضح أن "العراق تصدر قائمة الدول الست، بتوريد 2.971 مليار دولار، تلته الامارات بـ 1.933 مليار دولار، فيما جاءت عمان ثالثا بـ 165 مليون دولار والكويت رابعا بـ 73 مليون دولار وقطر خامسا بـ 62 مليون دولار".

وأشار الى أن الصادرات للبحرين سجلت ثلاثة ملايين دولار والسعودية صفراً.

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