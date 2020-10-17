ارتفاع جديد يحققه الدولار الاميركي إزاء الدينار العراقي

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||
حقق الدولار الاميركي ارتفاعا جديدا في سوق العملات بالعراق متجاوزا عتبة 125000 دينار لكل 100 دولار.
وأدناه قائمة بأسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن والنفط في الأسواق المحلية لهذا اليوم، الجمعة، (16 تشرين الأول 2020).
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 125,500
سعر شراء الدولار : 124,500
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,00 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,87 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 794,40 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1904,05$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,63 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,40 دولار
وكانت قائمة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة سجلت في الأسواق المحلية أمس الخميس (15 تشرين الأول 2020) ما يلي :
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 125,000
سعر شراء الدولار : 124,000
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,60 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 130,27 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 793,40 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1900,05$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,33 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,04 دولار
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