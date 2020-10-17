الصفحة الاقتصادية

ارتفاع جديد يحققه الدولار الاميركي إزاء الدينار العراقي


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

حقق الدولار الاميركي ارتفاعا جديدا في سوق العملات بالعراق متجاوزا عتبة 125000 دينار لكل 100 دولار.

 

وأدناه قائمة بأسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن والنفط في الأسواق المحلية لهذا اليوم، الجمعة، (16 تشرين الأول 2020).

 

اسعار مكاتب الصيرفة :

 

سعر بيع الدولار : 125,500

 

سعر شراء الدولار : 124,500

 

العملات العالمية الأجنبية

 

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,00 دولار

 

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,87 دولار

 

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 794,40 ليرة تركية

 

المعادن

 

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1904,05$

 

  النفط

 

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,63 دولار

 

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,40 دولار

 

وكانت قائمة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة سجلت في الأسواق المحلية أمس الخميس (15 تشرين الأول 2020) ما يلي :

 

اسعار مكاتب الصيرفة :  

 

سعر بيع الدولار :    125,000  

 

سعر شراء الدولار : 124,000  

 

العملات العالمية الأجنبية  

 

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,60 دولار  

 

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 130,27 دولار  

 

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 793,40 ليرة تركية  

 

المعادن  

 

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1900,05$  

 

النفط  

 

سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,33 دولار  

 

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,04 دولار   

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