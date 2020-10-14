الطاقة الدولية تبقي على توقعات طلب النفط لعامي 2020 و2021

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

وتعتزم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء منهم روسيا زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج هناك إلى 700 ألف برميل يوميا في كانون الأول من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.

واضافت الوكالة في تقريرها الشهري "ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة"، مشيرة الى ان"من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت".

وابقت وكالة الطاقة الدولية على توقعات الطلب على النفط الخام لعامي 2020 و2021 دون تغيير إلى حد كبير عند 91.7 مليون برميل يومياً و97.2 مليون برميل يومياً.