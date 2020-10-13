وزير المالية: نواجه تداعيات خطرة والإيرادات النفطية غير كافية لتغطية الرواتب

اكد وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، ان العراق يواجه تداعيات خطرة، مشيرا الى ان الورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية، فيما لفت الى ان الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم مع المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال ان "الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق"، مبينا ان "الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم".

واضاف ان "الورقة البيضاء موجهة إلى الجانب الاقتصادي والمالي"، مشيرا الى ان "أحد المحاور الرئيسية بالورقة البيضاء هو إصلاح الوضع في المحافظات".

واكد "اننا نواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية"، لافتا الى ان "المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية النفط".

وتابع ان "استيراد العراق يقدر بـ60 مليار دولار في السنة"، لافتا الى ان "العراق لديه التزامات دولية وإقليمية متعلقة باتفاقيات تجارية".

وشدد علاوي ان "السيطرة على المنافذ أمر مهم وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق نظام الأتمتة"، موضحا ان "الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد وسنعمل على تنويع الايرادات".